Przemysław Saleta we wpisie na Facebooku ujawnił treść maila, który przesłał do Telewizji Polskiej. Sportowiec odmawia w nim współpracy ze stacją. Wyjaśnił we wpisie, że decyzja jest spowodowana działaniami PiS.

Konsekwentnie od 2015 r. odmawiam udziału w jakichkolwiek produkcjach i programach TVP. Nie mogę pojąć jak ktoś, kto widzi, co się dzieje w kraju i porównuje to do rzeczywistości TVP, może się w telewizji publicznej pokazywać... - pisze Saleta. Reklama We wpisie na Facebooku wyznał, że na skutek pandemii, podobnie jak inni przedstawiciele wolnych zawodów ucierpiał finansowo. W jego ocenie, zamiast współpracy z TVP powinien nastąpić jej bojkot. "Ja rozumiem, że jest pandemia" Ja rozumiem, że jest pandemia i wszyscy przedstawiciele wolnych zawodów dostali mocno po kieszeniach (ja też), ale naprawdę powinien być konsekwentny bojkot tej szczujni... - stwierdza. Nawiązał również do ostatnich decyzji TK, który opublikował swój wyrok w sprawie aborcji. Jego zdaniem każde publiczne wystąpienie w Telewizji Polskiej, legitymizuje politykę prowadzoną przez partię Jarosława Kaczyńskiego. Michał Piróg odmówił współpracy z TVP: Są pieniądze na tym świecie, które brudzą ręce Zobacz również Każdym występem w publicznej uwiarygadnia się politykę PiS-u, łącznie z ostatnim orzeczeniem "trybunału"... - pisze. Jak widać na zdjęciu pisma od TVP, które opublikował na Facebooku miał wziąć udział w programie "To był rok!".