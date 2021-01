Dziennikarz przyznał, że musiał zmierzyć się z "argumentami" jednego z jego rozmówców, który tłumaczył mu, jak wielkim zagrożeniem dla naszego zdrowia są szczepionki przeciwko COVID-19.

Dzisiaj ktoś tłumaczył mi jakie spustoszenie będzie siał w naszych organizmach chip wszczepiany ze szczepionką na Covid - napisał.

Podjął decyzję, że obróci antyszczepionkowe teorie rozmówcy w żart.

Ponieważ trochę już nie mam sił na takie dyskusje, postanowiłem go pocieszyć. Powiedziałem, żeby się cieszył, bo i tak jest lepiej niż 30 lat temu podczas szczepień na ospę. Wtedy wszczepiali dyskietkę... - stwierdził.

Do swojego posta Tomasz Kammel dołączył wymownego mema, który przedstawia dwie dyskutujące ze sobą kobiety. Młodsza z nich, spoglądając znad grubej księgi, mówi do starszej: "Tu napisali, że mózg upiększa człowieka, a przecież mózgu nie widać".

Na co starsza kobieta odpowiada: "Ale jak się go nie ma, to widać".