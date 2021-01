Marzena Rogalska pokazała swoją łazienkę na Instagramie i zdradziła, kto robił zdjęcia.

Okazuje się, że gwiazda TVP od zawsze marzyła o tym, by mieć swoje prywatne domowe SPA. Ten plan udało jej się zrealizować.

W pomieszczeniu dominuje pudrowy róż a zdjęcia zrobił tajemniczy Adam. Nad wanną wisi zdjęcie Rogalskiej.

Na dzień dobry taka scenka rodzajowa - do mojej prześlicznej pastelowej łazienki wpada nieproszony gość i wykrzykuje z zachwytem - Twoja łazienka jest jak z żurnala, robimy sesję! - relacjonuje Rogalska całą sytuację.

Prezenterka zapozowała do zdjęcia ze swoimi kotami.

Jak widać pozowała cała rodzina i ja się teraz trochę chwalę, ale przede wszystkim raduję, bo ja sobie ten zakątek już dawno wymarzyłam i to jest moje domowe SPA. P.S. I tylko zwróćcie uwagę jak fajnie uchwyciliśmy wpadające promienie słońca, to żadna lampa, to świat nam sprzyjał - dodała.