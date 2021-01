Podczas zaprzysiężenia Joe Bidena na 46. prezydenta USA wystąpiły największe gwiazdy. Jako pierwsza zaśpiewała Lady Gaga.

Dzień przez uroczystościami Lady Gaga wybrała się do budynku Kapitolu, aby się pomodlić.

Modlę się, że jutro będzie dniem pokoju dla wszystkich Amerykanów. Dzień miłości, a nie nienawiści. Dzień akceptacji, a nie strachu. Dzień marzeń o naszej przyszłości w szczęśliwym kraju. Marzenie o braku przemocy, marzenie o bezpieczeństwie naszych dusz. Miłość z Kapitolu - napisała na Instagramie.

Lady Gaga podczas inauguracji wykonała hymn narodowy "The Star-Spangled Banner". Nie tylko jej śpiew zwrócił uwagę mediów. Gwiazda miała na sobie oryginalną kreację.

Lady Gaga miała na sobie obcisłą czarną bluzkę, do której przypięła wielką, złotą broszkę która przedstawiała gołębia (ptak z gałązką jest symbolem pokoju). Dół kreacji stanowiła z kolei czerwona, rozkloszowana spódnica.

Podczas uroczystości wystąpiła też Jennifer Lopez. Piosenkarka wystąpiła w białej kreacji. Zaśpiewała „This Land Is Your Land” oraz „America The Beautiful”.

Una nacion, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos (jeden naród, niepodzielny przed Bogiem, oferujący każdemu wolność i sprawiedliwość – red.) – wykrzyczała podczas występu.