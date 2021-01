Mama Mariusza Czajki zmarła w wieku 81 lat.

Praktycznie od urodzenia borykała się z problemami zdrowotnymi aż do końca. Miała osteoporozę, Parkinsona , nadciśnienie a na koniec raka płuca. Odeszła we śnie - czytamy w opisie zbiórki, którą zorganizował aktor.

Na pochówek pani Krystyny jej syn potrzebuje 8 tys. złotych. Resztę pieniędzy otrzyma z ZUS-u.

Z racji tego, że aktorzy w trakcie pandemii nie pracują i nie zarabiają Czajka przyznał, że od 10 miesięcy jest bezrobotny i tonie w długach.

Wracając do meritum, aby pochować mamę, muszę mieć 12 tys. zł, ZUS zwraca 4 tys. zł, a 8 tys. muszę dodać. Jak powszechnie wiadomo, przez pandemię koronawirusa od marca 2020 r. do dziś teatry są zamknięte. Ja straciłem 138 przedstawień i praktycznie nie mam dochodów od 10 mies. Mama miała emeryturę nauczycielską 1600 zł i nie miała oszczędności. Ja mam same długi i już nie mam skąd pożyczać. Brakuje 8 tys. zł i zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w pochowaniu mamy, bo nie mam tego, za co zrobić - napisał.

Będąc w tragicznej sytuacji finansowej, bardzo proszę o pomoc. Jeśli zebrana kwota będzie większa, to będę mógł kupić Mamie i Tacie nową płytę nagrobną, a jeżeli jeszcze coś zostanie, to pozwoli mi to na start z nowym projektem aktorskim w sieci i może zacznę normalnie zarabiać - apelował.

Na odezwę internautów nie musiał długo czekać. Zbiórka przeszła jego najśmielsze oczekiwania. Zebrana kwota wynosi obecnie ok. 40 tys. złotych.

