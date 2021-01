Magda Mielcarz, która była nie tylko modelką, ale też prowadzącą takie programy jak "The Voice", czy "Top Model" przykrą wiadomością podzieliła się na swoim Instagramie.

Okazuje się, że zmarła jej przyjaciółka - Agata. Kobieta była jedną z osób, na którą Magda zawsze mogła liczyć. Modelka mieszkała u niej, gdy rozkręcała swoją karierę w Nowym Jorku.

Kochana Agatko... Nigdy nie zrozumiem dlaczego musiałaś odejść tak wcześnie... Dla mnie jednak - osoba, którą się kocha, nie odchodzi nigdy... Jesteś moją siostrą- jeśli nie z urodzenia to z wyboru... Jezu te nasze czasy w Nowym Jorku!! Kto zawsze przygarnął Mielcarę pod własny dach, kiedy była "między mieszkaniami"? Ba- nawet spałyśmy w jednym łóżku!! Ździcha (bo tak na Ciebie mówiłam) zawsze byłaś i będziesz DE best... Nauczyłaś mnie jak pielęgnować przyjaźnie i jak kroić mango... - czytamy we wpisie.

Poprawiałaś z totalną cierpliwością mój straszny angielski, kiedy przeprowadziłam się do NY - zawsze dyskretnie... Na moim weselu byłaś non stop przy moich Rodzicach i tłumaczyłeś wszystko na Polski. Kocham Cię Ździcha i zawsze będziesz ze mną - dodała.