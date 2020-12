Stawka z 200 na 500 zł

Reklama

Początkowo proponowano nam po 200 złotych za noc, ale w poniedziałek ta stawka uległa zmianie i wynosi teraz 500 złotych. Chętnych chyba nie było zbyt wielu, bo zachęcano, by informować innych o możliwości wzięcia udziału w tej imprezie. Potem stawka została zwiększona - mówi w rozmowie z dziennik.pl osoba, która ma statystować podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką.

W tym roku z racji koronawirusa impreza odbędzie się w Ostródzie, a nie jak przez kilka ostatnich lat w Zakopanem. Na scenie zobaczyć będzie można m.in. Zenka Martyniuka, Marylę Rodowicz, zespoły Boys, czy Golec uOrkiestra". Do amfiteatru, w którym odbędzie się pożegnanie roku nie zostaną wpuszczeni widzowie. Tę mają wypełnić właśnie statyści.

Kto może wystąpić w tej roli? Agencje przez ostatnie dni szukały osób w wieku 18-35 lat, z poczuciem rytmu, które "będą się dobrze bawiły w czasie sylwestrowej zabawy". Z sms-ów, które rozsyła jedna z agencji wynika, że statystom zorganizowany zostanie transport do Ostródy. Wyjadą tam z Warszawy ok południa 31 grudnia. Powrót przewidziany został ok. 4 rano 1 stycznia 2021 roku. Organizatorzy zapewniają też ciepłe posiłki, kanapki oraz napoje.

Każdy otrzyma zaświadczenie

Z tego, co wiem nasza praca rozpocznie się o godz. 20 i zakończy kwadrans po północy, ale wcześniej od 12 do 16 ma odbywać się próba generalna, na której też trzeba być - mówi nam informator. Zastanawia się, czy otrzyma odpowiednie zaświadczenie, które pozwoli bez problemu wrócić do domu po powrocie do Warszawy.

Zanim jednak statyści wybiorą się do Ostródy przejdą testy kasetkowe na obecność COVID-19. Wszyscy testowani mają być we wtorek (29 grudnia) w godz. od 7 do 19. Każdy otrzyma zaświadczenie i dopiero z nim wpuszczony zostanie do autobusu.

Poprosiliśmy TVP o komentarz. Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.