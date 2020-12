Reni Jusis nie afiszuje się zbytnio ze swoim życiem prywatnym. Na profilach artystki w mediach społecznościowych nie ma prawie w ogóle zdjęć z członkami rodziny, czy dziećmi.

Tym razem jednak Reni zrobiła wyjątek. Okazuje się, że tuż przed świętami odeszła bardzo bliska jej osoba, czyli tata.

Piosenkarka postanowiła pożegnać go zamieszczając jego zdjęcie w social mediach. Na fotografii przytula się do niego i całuje w policzek mała dziewczynka. To najprawdopodobniej córka Reni.

Pod zdjęciem znalazł się krótki, ale wzruszający wpis.

Żegnaj Tato. Czesław Jusis 1940-2020 - napisała.

Pan Czesław miał 80 lat. Piosenkarka nie podała przyczyny jego śmierci.