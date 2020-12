Seweryn, bo o nim mowa, był uczestnikiem 6. edycji programu "Rolnik szuka żony". Na swoją drugą połówkę wybrał Marlenę, ale relacja ta szybko okazała się nieporozumieniem. Teraz rolnik związany jest z Magdą.

Okazuje się, że Seweryn musiał ostatnio zmierzyć się z chorobą. Zaraził się koronawirusem. Postanowił też podzielić się tym, jak przebiegała u niego choroba.

Zachorowałem na koronawirusa. Miałem prawie 40 stopni gorączki, której nie dało się zbić. Moja Magda zawiozła mnie do lekarza i po teście okazało się, że to ten wirus. Przez pięć dni miałem gorączkę, a potem przez dwa tygodnie bolały mnie mięśnie i gardło. Moja dziewczyna też zachorowała, straciła węch i smak - mówi Seweryn.

Powiedział, że jako ozdrowieniec zamierza oddać osocze.

Uważam to za swój patriotyczny obowiązek. Jak można pomóc, to to zrobię - stwierdził w rozmowie z portalem Pomponik.