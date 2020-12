Słowa Edyty Górniak z nagrania na Instagramie cytuje Pudelek.

To już nie jest Instagram, który ma followersów. To jest bliskość telepatyczna. To jest rodzinność. Wyczuwanie siebie. Jesteście częścią mnie i być może ja jestem częścią was. Staliście mi się bliscy inaczej, niż znałam to uczucie dotąd. Bardzo to jest piękne, głębokie i szczere. Chciałabym was nakłonić do odwagi oczyszczenia swojego życia, swojej aury, swojej głowy. Zbliża się koniec roku, cały ten rok jest rokiem oczyszczenia. Ten porządek ustanawiają różne przestrzenie - mówi na nim Górniak

Dodaj, że newralgiczny okres czeka nas do 21. grudnia. Szczególnie wtedy powinniśmy postarać się żyć bliżej natury i zmienić swoją dietę.

Jeśli nie można się napić wody ze strumienia, z górskich potoków, to nie ma już tej cennej flory bakteryjnej, ta butelkowana woda zawsze musi być uśmiercona w dużym stopniu. Starajcie się przepłukać organizm. (...) Starajcie się odmawiać sobie cukru, który jest jednym z najpotężniejszych narkotyków, który uzależnia od pierwszego gryza - tłumaczy piosenkarka.

"Czują wszystkie istnienia, które żyją w centrum tej galaktyki"

Nie tylko cukier zdaniem Górniak jest zagrożeniem.

Być może wielu z was zaobserwowało troszeczkę gorsze samopoczucie w sensie fizycznym, czyli na przykład zawroty głowy albo bóle głowy, bóle kręgosłupa. Trochę gorszy poziom trawienia, snu. To wszystko jest powiązane bezpośrednio z tym, co się dzieje w tej chwili na naszej planecie i też w galaktyce. To przebiegunowanie ma ogromny wpływ na to, jak się czujemy. Czują wszystkie istnienia, które żyją w centrum tej galaktyki - mówi.

Jeśli nasz organizm będzie oczyszczony, nie będziemy spożywali potraw gęstych w substancji m.in. mięsa, a będziemy mieli dużo wody w organizmie, to dużo łatwiej będziemy przyjmować i znosić te różne zmiany, które mają się dokonać i już się dokonują w naszej części galaktyki - radzi Edyta.

Zachęca też do ucinania sobie drzemki.

Jeżeli organizm przywołuje chęć snu, pozwólcie mu spać. Nie zmuszajcie go do wysiłku. (...) Jeżeli organizm woła o sen, dajcie mu pospać - mówi.