Autorka "365 dni" pochwaliła się, że fani doceniają jej znajomość języka angielskiego. Dopytują, jak nauczyła się tak biegle władać obcym językiem. W wielu relacjach Blanka dziękuję swoim zagranicznym fanom za pozytywne komentarze na temat jej książki oraz filmów.

Publikowała również nagrania, w których konwersowała z Michele Morrone.

How you feel in Poland, you like pączki? - dopytywała w jednym z filmików.

Teraz Blanka przyznała się, że wcale dobrze nie mówi po angielsku, a języka uczyła się z bajek.

Tylko że ja wcale dobrze nie mówię. Jeśli ktoś zna angielski, słyszy to. Ja po prostu mówię. A nauczyłam się (jak była mała), oglądając bajki po angielsku i słuchając muzyki - powiedziała.