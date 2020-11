Były premier jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych.

Teraz postanowił pokazać swoje zdjęcie ze ślubu, który wziął w 1978 roku z Małgorzatą Sochacką.

To był deszczowy dzień 1978 roku. Ślub odbył się w Gdańsku, a wesele w Gdyni, żeby nikt nie czuł się gorszy. Mieliśmy po 21 lat, byliśmy studentami bez grosza przy duszy, bez mieszkania, ale za to z marzeniami, z których dwa najważniejsze, czyli Michał i Kasia, spełniły się już po kilku latach. Od tego czasu świat wokół nas zmienił się kompletnie, minęły - mogłoby się zdawać - całe epoki, a ja mam wciąż wrażenie, że to było wczoraj - napisał pod zdjęciem.

W 2005 roku Tusk i jego żona zdecydowali się wziąć również ślub kościelny.

Internauci gratulowali politykowi małżeńskiego stażu, który wynosi 42 lata.

Cudownie, że w tych czasach są jeszcze małżeństwa z takim stażem. Gratulacje - napisał jeden z internautów.