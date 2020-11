Pod budynkiem Sądu Okręgowego w Warszawie policja tłumiła protest.

O mój Boże, co tu się dzieje! Zostawcie! Zostaw! ZOMO! - krzyczał na nagraniu Maserak.

Zaapelował do swoich fanów, by protestowali, ale też by uważali na siebie.

Przed chwilą opublikowałem nagranie spod sądu i ja mam świadomość tego co się dzieje na ulicach naszego kraju, ale to przed chwilą widziałem na własne oczy na żywo przerosło wszytko co o tym myślałem - napisał.

Jestem roztrzęsiony i jestem w szoku. Idąc z dzieckiem na spacer, takie rzeczy się dzieją w naszym kraju. Strach wychodzić na ulicę (...) Jestem w wielkim szoku. Uważajcie na siebie - stwierdził.