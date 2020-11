Chciałem tylko króciutko powiedzieć - przepraszam za Bayer Full - takie słowa na nagraniu zamieszczonym na Instagramie wypowiada B-QLL, czyli Marcin Niewiadomski.

Reklama

Chciałem tylko powiedzieć, żebyście sprawdzili fanpage zespołu Kult, który ma ponad 300 tysięcy obserwujących, z kolei Bayer Full - jedynie 15 tysięcy. Te liczby mówią same za siebie. Kultu słuchaliśmy, gdy byliśmy młodzi i nadal słuchamy i kupujemy nadal płyty. Ten lider i ten wokalista nie powinien się w ogóle wypowiadać w ich temacie i naszej branży. Trzeba przeprosić zespół Kult i inne zespoły - jeżeli on tego nie zrobi, to ja teraz mówię: Przepraszam - to z kolei komentarz Łukasza Geska.

O krok dalej idzie Bartek Padyasek z zespołu DBomb, który na Instagramie zamieszcza zdjęcie ze Świerzyńskim. Na koszulce lidera Bayer Full widnieje dodane logo zespołu Kult.

Telewizja jednak kłamie, co widać na załączonym obrazku - pisze pod zdjęciem.

On także przeprasza za Bayer Full.

"Przeprosiny" to komentarz artystów disco polo do słów Świerzyńskiego, które wypowiedział w stacji Polsat News. Komentując dotacje rządowe dla artystów i instytucji kulturalnych, piosenkarz powiedział, że artystów takich jak Kult nikt ni słucha i nie zna. Kazik Staszewski, lider Kultu, był jedną z tych osób, które skrytykowały wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Stwierdził, że nie rozumie wyciągania ręki do obecnego rządu w sprawie pieniędzy w dobie tak wielkiego kryzysu. Liderowi grupy Kult niedługo potem odpowiedział właśnie Sławomir Świerzyński. On sam z dotacji miał otrzymać 550 tys. złotych.

Jego wypowiedź odbiła się szerokim echem i wywołała lawinę komentarzy.