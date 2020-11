Jacek Kurski, szef szczujni, wyjątkowa kanalia, objęty ochroną SOP. Czyli dodatkowo cykor. Dajcie mu kierowcę z SOP, jest szansa, że w coś pie*dolnie - taki wpis pojawił się na Facebooku Piotra Bałtroczyka.

Informacja o tym, że prezes TVP został objęty ochroną funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa pojawiła się w ubiegłym tygodniu. Ochrona taka przysługuje prezydentowi, marszałkom obu izb parlamentu, premierowi oraz wicepremierom. W szczególnych przypadkach "ze względu na dobro państwa" szef MSWiA może jednak objąć ochroną także "inne osoby". TVP wydało w tej sprawie oświadczenie. Napisała w nim, że "przyznanie ochrony Prezesowi nastąpiło bez udziału Spółki".

Wpis Bałtroczyka skomentowali również internauci.

"A wystarczyło być przyzwoitym...i wtedy można spokojnie poruszać się bez obstawy" - pisała jedna z obserwatorek profilu kabareciarza.

"Powinni im wszystkim zapewnić ochronę na dłuuuuugie lata, taką jaką Ryba chciał zapewnić Jurkowi Killerowi", "Tak to jest kozakować, narobić sobie wrogów nawet na swoim podwórku a potem chować się za plecami ochrony", "W końcu bądź co bądź, to nieformalny minister propagandy!" - brzmiały kolejne.