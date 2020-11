Zapytany o to, co by powiedział nowemu ministrowi edukacji, odpowiedział, że "byłyby to bardzo niecenzuralne słowa".

Lider grupy Ich Troje stwierdził, że powierzenie Przemysławowi Czarnkowi funkcji szefa resortu edukacji nie było dobrym posunięciem.

To jest wstyd. Myślę, że on nie będzie długo ministrem edukacji narodowej – powiedział Michał Wiśniewski w rozmowie z wp.pl.

Zapowiedział, że jeśli edukacja w Polsce będzie się odbywać pod wodzą ministra Przemysława Czarnka to jego dzieci przestaną chodzić do szkoły.

Nie będzie miało to najmniejszego sensu – dodał.