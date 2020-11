- To niesamowity triumf wolności prasy - piszę dziennikarze "The Sun". To właśnie w tej gazecie Johnny Depp został nazwany "żonobijcą". Proces w tej sprawie trwał od 2018 roku.

Gazeta opisywała jak aktor i jego ówczesna żona Amber Heard stosowali wobec siebie przemoc. W artykułach pojawiły się własnie takie określenia jak "żonobijca" oraz "agresywny potwór". Reklama W trakcie rozprawy wyszły na jaw intymne i skandaliczne szczegóły z życia pary. Na sali sądowej wzajemnie oskarżali się o brutalną przemoc domową. Johny Depp przyznał się do zażywania narkotyków oraz nadużywania alkoholu. Opowiadał, jak w wyniku jednej z awantur został zaatakowany przez żonę szklaną butelką. Heard także przyznała się do bicia męża. Johnny Depp pozywa tabloid za "damskiego boksera". Ruszył proces Zobacz również Gdy ogłaszano wyrok, sędzia uznał, że autor tekstu miał prawo posłużyć się sformułowaniem "żonobijca". Za kluczowe w sprawie uznał zeznania aktorki, która udowodniła, że była maltretowana. Po zakończonej rozprawie głos zabrał rzeczniczka magazynu "The Sun". Ofiar przemocy domowej nie wolno nigdy uciszać i dziękujemy sędziemu za staranne rozważenie oraz dziękujemy Amber Heard za jej odwagę w składaniu zeznań przed sądem - powiedziała. Depp będzie musiał pokryć koszty procesu. Szczegółowe informacje na temat wyroku nie zostały jeszcze opublikowane.