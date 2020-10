Na zdjęciu, które zamieściła w sieci Małgorzata Rozenek cała jej rodzina pozuje w kostiumach, jakie nosiły bohaterki serialu "Opowieści odręcznej".

Z powodu kwarantanny zarówno ona, jak i jej mąż - Radosław Majdan, nie mogli brać udziału w protestach kobiet. Dała jednak jednoznaczny wyraz swej solidarności z protestującymi, wrzucając na Instagram posty w tym temacie.

Celebrytka zdecydowała również, że tegoroczny Halloween również będzie dobrą okazją do wsparcia protestujących kobiet. Dlatego też Małgorzata Rozenek wrzuciła na swój profil zdjęcia rodziny w przebraniach bohaterek serialu "Opowieść podręcznej" nakręconego na podstawie książki Margaret Atwood.

Przypadek? Nie sądzę. Uwielbiamy halloweenowe przebieranki, ale w tym roku nie mieliśmy wątpliwości jakie powinno być tegoroczne przebranie - pisze pod zdjęciem.

Kwarantanna sprzyja rozmowom z dziećmi o książkach, o filmach, polityce i sprawach społecznych, bo w kraju, w którym chore dzieci przestają interesować rządzących z chwilą narodzenia, a kobiety zmusza się do rodzenia śmiertelnie zniekształconych dzieci skazując i ją i je na niewyobrażalne cierpienie, w kraju tak dotkniętym II Wojną Światową, naziole nazywają się patriotami, deklarując ogromną odwagę i prawie gotowość do oddania życia za ojczyznę, jednocześnie boją się pod hejterskim komentarzem podpisać imieniem i nazwiskiem, tylko taki strój nam przyszedł do głowy.

Wyjaśniła również dlaczego usunęła poprzednie wpisy na temat wyroku TK.

i tak btw: to właśnie z powodu tych pięknych kawalerów i ich jeszcze piękniejszych połówek skasowałam pewien wpis. Nie tylko dlatego, że boję się konsekwencji, bo jako wykształcony prawnik, wiem jaki jest porządek prawny kraju, w którym żyję i nie wrzucam sobie ot tak, tej wagi, spontanicznych postów. Skasowałam go m.in. po to, by chronić wszystkich tych, którzy odważnie, imieniem i nazwiskiem w komentarzach wyrazili swoje poparcie dla jego treści. Nie chcę pomagać „umiłowanym synom ojczyzny”, którzy z anonimowych kont obrażali spokojnych i z ogromnym poczuciem humoru ludzi. Więc #nolitetebastardescarborundorum - wyjaśniła.

I znów, zachęcam wszystkich tych miłujących Boga, ale zapominających o umiłowaniu bliźniego, kochających płody, a nienawidzących człowieka, mających Boga, Honor i Ojczyznę na ustach, a w ręku pałki do bicia kobiet i słabszych, o pozostawianie swoich wpisów i komentarzy. W nich, niby mówicie o mnie, a tak naprawdę najwięcej mówicie o sobie, a oglądając w zaciszu domowej kwarantanny obrazki z wczoraj, pękałam z dumy i radości, jakich cudownych mamy ludzi. Oni dają nadzieje, że „jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie” musimy się tylko nauczyć rozmawiać. JESTEM Z WAMI - napisała.

To samo zdjęcie pojawiło się na profilu Radosława Majdana.

W tym roku halloween to pretekst... wyrażając swój szacunek i podziw dla wszystkich walczących o swoje prawa kobiet, postanowiliśmy przebrać się za bohaterki książki Margaret Atwood „Opowieść Podręcznej” tak nam się jakoś skojarzyło... - napisał Majdan.

Nie obyło się bez komentarzy internautów. Zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych.

Serio? - napisał jeden z internautów.

Najlepszy mały Majdanek - brzmiał kolejny komentarz.

Mam nadzieję, że nie zobaczę państwa w akcentach świątecznych bożonarodzeniowych bo byłaby to czysta hipokryzja i niedorzeczność wobec tego co wyznajecie - stwierdziła jedna z internautek.

...ta.... a Kopernik była kobietą... - skomentował ktoś inny.