To jest najpiękniejsze na świecie, słychać, jak mu się zmienia głos w trakcie rozmowy z Agatką, to jest taka czułość i taka miłość, coś niesamowitego – cieszy się Grażyna Wolszczak, aktorka i dyrektor Teatru Garnizon Sztuki.

Para poznała się 7 lat temu na planie jednego z filmów.

Pomyślałem sobie, no cóż, ślub jak ślub i że nie dopadną mnie takie emocje, jakie mnie dopadły, ale przekraczając próg kościoła, poczułem, że moje oczy są mokre od łez – przyznaje Janusz Chabior.

Moje zresztą też, w dwójkę byliśmy spłakani – dodaje Agata Wątróbska. Świadkiem na ślubie aktorów był Robert Górski. Artysta kabaretowy i jego żona należą do grona przyjaciół aktorskiej pary.

Janusz kojarzy mi się przede wszystkim z bandziorem, nie z konkretną rolą, ale bandziorem. Tymczasem to człowiek o gołębim sercu. Psim sercu, bo on kocha psy. Ciągle go odkrywam – mówi Górski.