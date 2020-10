I się stało ....to wyrok na Polki i Polskie rodziny. Polska 2020. Prawo ingeruje w najbardziej prywatne decyzje życiowe obywateli! To prawo w szczególności uderzy w najuboższe kobiety i rodziny w Polsce! Propagandowy cel zostanie osiągnięty - oficjalne statystyki aborcji spadną. Ale aborcje będą odbywały się nadal, tylko w większym strachu, osamotnieniu i często w nieodpowiednich warunkach, które mogą zagrażać życiu kobiety - napisała w sieci modelka Anja Rubik.

To zdjęcie powstało na dzień przed przyjściem na świat mojego syna. Nie jest najlepsze jakościowo, ale nie planowałam, że kiedykolwiek, czymś tak bardzo dla mnie intymnym, będę się dzielić. Dosyć późno zaszłam w ciążę. W wieku 38 lat. Tak potoczyło mi się życie. Ciąża przebiegła podręcznikowo, a ja urodziłam ZDROWEGO chłopca. Dlaczego to piszę? Bo miałam cudowną opiekę lekarską (w tym wszystkie możliwe badania i testy prenatalne), ale przede wszystkim cholernie dużo szczęścia. Niestety nie wszystkim kobietom jest ono dane. Wiem jedno - gdybym miała zajść w ciążę teraz, zżarłby mnie strach i najpewniej nigdy bym się na nią nie zdecydowała. Myślę o piekle i ogromnej tragedii czekających teraz na wiele kobiet. Jest mi tak strasznie przykro. I czuję się tak bardzo bezsilna - napisała Magdalena Boczarska i zamieściła swoje zdjęcie w ciąży.

Bardzo wymowne zdjęcie zamieścił Kuba Wojewódzki.

Z oficjalnych danych wynika, że w 2019 roku w polskich szpitalach wykonano 1100 zabiegów przerwania ciąży. W tym 1074 z przyczyn embriopatologicznych. Aż 98 proc. terminacji ciąży wykonuje się w związku ze stwierdzeniem ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. To tylko rządowe, oficjalne statystyki. Rzeczywistość wygląda inaczej, a organizacje kobiece szacują, że rocznie ok. 100-150 tys. kobiet dokonuje w Polsce aborcji. Dzisiejszy wyrok Trybunału pozbawił Polki prawa do decyzji i skazał na konieczność noszenia chorych płodów i rodzenia śmiertelnie chorych dzieci - to z kolei słowa aktorki Mai Hirsch.

Głos zabrali również znani mężczyźni. Wśród nich był Mateusz Damięcki.

Bo rząd jest absolutnie do wymiany i siedzą w nim sami szowiniści... Szkoda tylko, że jak zwykle sprawdza się u nas powiedzenie "Mądry Polak po szkodzie". Teraz będzie dopiero płacz i zgryzota, a gdzie byli Ci obywatele, którzy w wakacje głosowali na PiS. Im należy podziękować za obecny gnój... - mówił na swoim InstaStory.

Z kolei Michał Piróg napisał, że kobieta w Polsce "to niewolnica za którą decyzje nadal podejmuje Pan".

Z kolei jego siostra Matylda Damięcka, która od pewnego czasu jest rysowniczką, stwierdziła na Instagramie, że nie wie, co narysować. W końcu jednak wypowiedziała się za pomocą rysunku.

Z kolei Anita Sokołowska opublikowała zdjęcie z serialu "Opowieści podręcznej", w której bohaterki, są zmuszane do urodzenia jak największej liczby dzieci.

Monika Olejnik zapytała natomiast o córkę prezydenta, która została doradczynią Andrzeja Dudy.

W środku pandemii Trybunał Konstytucyjny uznał: aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z Konstytucją. Rozpocznie się piekło kobiet!!! Czy doradczyni społeczna pana prezydenta zabierze głos? - zapytała.