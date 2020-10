Reklama

Bistro "Słodki Słony Familia" znajduje się przy ul. Klimczaka w Warszawie. Niestety wielu fanów oburzyły ceny potraw w nowym lokalu Magdy Gessler.

"Mnie tylko jedno zastanawia. Dlaczego w "Kuchennych rewolucjach" Pani Magda mówi że np. cena jest za wysoka i nikt tego nie kupi, mimo że np. produkt też jest wysokiej jakości. (...) Więc teraz moje pytanie, dlaczego Pani Magda poucza innych, a sama ma tak wysokie ceny?" - pisze jedna z internautek.

"Pani Magdo, ja rozumiem, ze trzeba się cenić, że nazwisko zobowiązuje, ale 16 zł za drożdżówkę!? To chyba jednak przesada" - ocenił niezadowolony klient.

Oprócz drogich drożdżówek, w lokalu gastronomicznym Magdy Gessler i Tadeusza Müllera możemy zakupić litrowy słoik zupy pomidorowej lub rosołu na wynos za 60 zł.

"To już dziś!!! Zapraszamy do @slodki_slony_familia #slodkislonyfamilia. Nowe miejsce na Wilanowie, w Warszawie. Zaczarowane, Rodzinny twist :)))) słodko słony .. my dla was. Słodki.. wypieki według rodzinnych receptur i najlepsza jakość składników. Słony ... bistro, tradycyjne potrawy wzbogacone o zielony twist. Familia - dwa pokolenia łączą siły Magda Gessler i @Tadeusz Muller " - napisała słynna restauratorka na Facebooku.