Amerykańscy celebryci rozebrali się i nagrali film, w którym wyjaśniają, jak poprawnie oddać głos korespondencyjnie w wyborach prezydenckich w USA. Przestrzegają, że należy zastosować się do instrukcji, bo inaczej karta do głosowania może zostać uznana za "nagą", czyli nieważną.

Reklama

Celebryci jednocześnie zachęcali, by nie odwlekać wysłania karty do głosowania, ponieważ jeśli nie dotrze ona przed oficjalną datą wyborów – 3 listopada – to oddany głos nie zostanie policzony.