Hamkało znana jest głównie z roli Julii Burskiej w serialu "Na dobre i na złe". Wcielała się także w postać Agnieszki Wolańskiej w kolejnej odsłonie kultowego filmu "Kogel-mogel". Już niebawem odbędzie się premiera kolejnej części tej produkcji.

Teraz również prywatnie aktorka ma powody do radości.

Na swoim Instagramie pochwaliła się informacją, że zostanie mamą.

Pod zdjęciem zwiastującą tę nowinę, zamieściła wymowny podpis.

Mąż zrobił. To zdjęcie - napisała.

Hamkało jest już mamą 4-letniej córki Jagny. Jej mężem jest Filip Kalinowski. Pobrali się, gdy aktorka miała 23 lata.

Życie naturalnie dzieli się na etapy. Oczywiście nie u wszystkich, bo są ludzie, którzy zatrzymują się na niektórych. Natomiast u mnie jest tak, że po pewnym czasie czuję nieodpartą potrzebę wkroczenia w jakiś nowy etap. Nie lubię stać w miejscu. (...) Jak się jest w dobrym związku i planuje się z drugą osobą wspólną przyszłość, dzieci, zakup mieszkania czy przeprowadzkę do innego miasta, a tak właśnie u mnie było, to po co zwlekać z decyzją o zamążpójściu? (...) Niektórzy traktują ślub jak jakąś fanaberię, jak zakup droższego samochodu. A to absolutnie nie o to chodzi. To bardzo intymna i prywatna sprawa. Co komu do tego, kiedy wyszłam za mąż? Nie lubię takiego wchodzenia z buciorami w moje życie - mówiła w rozmowie z serwisem Plejada.