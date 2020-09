Tomasz Komenda, który niesłusznie został skazany za gwałt i morderstwo, w 2018 roku wyszedł z więzienia.

Reklama

Od tamtego czasu próbuje prowadzić normalne życie. Podczas premiery filmu "25 lat niewinności. Sprawa Tomasza Komendy" oświadczył się swojej dziewczynie. Para spodziewa się dziecka.

Po wyjściu z zakładu karnego mężczyzna podjął pracę w myjni samochodowej.

Szybko okazało się, że kierownik widzi w nim sposób na reklamę zakładu.

W rozmowie z wp.pl nie ukrywał, że ludzie wykorzystują go pomimo tragedii, jaką przeżył.

Ostatecznie postanowił zwolnić się z pracy.

Jak się okazało, że przyciągam klientów, to nie wolno mi było zejść ze stanowiska, nawet żeby iść do łazienki. (...) Nieraz musiałem uciekać, żeby skoczyć do toalety, bo szef chciał, żebym przez dziesięć godzin był na swoim miejscu i pokazywał się ludziom – mówił Komenda.

Na to, co mężczyzna opowiedział zareagował Rafał Collins, który postanowił zaproponować mu normalną i legalną pracę.

Zszokowała mnie wypowiedź Tomka Komendy o tym, że w myjni pracodawca go wykorzystywał… Niewiarygodne… Sam wiem jak to jest, byłem wykorzystywany przez pracodawcę podczas pracy na zmywaku – napisał na swoim profilu na Instagramie Rafał Collins.

Tomku, nie znamy się i nie mam do ciebie kontaktu, wobec czego napiszę tutaj z nadzieją że wiadomość do ciebie dotrze. Chce ci zaoferować spokojną, legalną, przyjemną i uczciwie opłaconą pracę, u nas zawsze dodatkowa para rąk się przyda, a ktoś taki jak ty zasługuje przynajmniej na spokój i porządną robotę - dodał.

Bracia Collins prowadzą własny kanał motoryzacyjny i współpracują z największymi stacjami telewizyjnymi w Polsce. Założyli własny warsztat samochodowy, który cieszy się sporą popularnością wśród gwiazd, m.in. Wojtka Szczęsnego, Mariusza Pudzianowskiego i Piotra Stramowskiego.