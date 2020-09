Monika Mazur i jej mąż Tomasz Chrapusta zostali rodzicami.

Reklama

To pierwsze dziecko pary. Obydwoje chwalili się w mediach społecznościowych przygotowaniami do porodu, ale z poinformowaniem o szczęśliwym rozwiązaniu chwilę poczekali.

Aktorka jeszcze niedawno podzieliła się bardzo szczerym wpisem ze swoimi fanami.

Przez osiem miesięcy byłam torpedą. Miałam tyle energii, że mogłam góry przenosić. Pracowałam, sprzątałam, gotowałam, chodziłam na długie spacery, tryskałam optymizmem, nie miałam żadnych czarnych myśli, miałam za to świetne nastawienie do porodu. Na przełomie 8 i 9 miesiąca pękłam po raz pierwszy. Po kolejnym intensywnym dniu, nagle całkowicie opadłam z sił, do tego zobaczyłam, że brzuch lekko opadł i się zaczęło... (...) Na szczęście była przy mnie wtedy moja Mama, wyprzytulała, dała się wypłakać i rozwiała wszelkie wątpliwości. Nikt przecież w takich momentach nie rozumie kobiety tak, jak druga kobieta, Mama, a do tego doświadczona położna. Poczułam się zdecydowanie lepiej - napisała.

Teraz zamieściła zdjęcie maluszka. Okazuje się, że dziecko urodziło się 5 września.