Teraz czeka mnie 10 dni izolacji w mieszkaniu - poinformował syn dziennikarki.

Jan Kietliński napisał, że choroba dopadła go kilka dni temu.

Trzy dni temu obudziłem się chory. Miałem kaszel, gorączkę i suche gardło. Były to objawy zwykłego przeziębienia, jednak to, co było niepokojące, to fakt, że absolutnie nic nie zanosiło się na chorobę. Poprzedniego dnia czułem się świetnie, a zazwyczaj "coś mnie bierze" kilka dni przed - napisał.

Opowiedział również o tym, jak odbyło się zdiagnozowanie COVID-19 w jego przypadku.

Na miejscu panie zrobiły mi awanturę, twierdząc, że przeze mnie zamkną im przychodnię. Kazały mi czekać na dworze, aż ustalą, co dalej. Po kilku minutach otworzyły okno z pierwszego piętra i kazały mi stanąć w krzakach, żeby poinformować mnie, że jednak posiadam tam lekarza, który zadzwoni do mnie tego samego dnia i powie, co dalej. Tak, ja stałem w krzakach, a one krzyczał do mnie z okna - napisał.

W przychodni, do której poszedł, nie działa system do zlecania badań, dlatego musiał udać się do szpitala zakaźnego i wykonać badanie.

Mogłem to zrobić pięć godzin wcześniej, ale trudno, nie czepiam się - taki mamy klimat. Dodatkowo lekarz jest bardzo sympatyczny i mogę być z nim w ciągłym kontakcie w razie jakichkolwiek pytań - stwierdził.

Dodał, że podczas pobytu w szpitalu, także spotkał się z chłodnym przyjęciem.

Poszedłem do oddziału, żeby powiedzieć, że jest tam bardzo zimno, na co pielęgniarka kazała mi czekać i powiedziała: "To trzeba było się ubrać, a nie przyjść bez skarpetek" - usłyszał.

Na koniec napisał, że jego stan zdrowia jest całkiem dobry i musi przejść 10-dniową izolację.

Teraz czeka mnie 10 dni izolacji w mieszkaniu. Czuję się znacznie lepiej, ale nadal nie jest cudownie. Najzabawniejsze jest to, że zjechałem pół Europy, byłem na lotniskach, w samolotach, autobusach i komunikacji miejskiej w wielu miastach i nic! Poszedłem na jedną, niedużą imprezę w Warszawie i prawdopodobnie tam się zaraziłem... - stwierdził.

Kietliński jest synem Beaty Tadli i Radosława Kietlińskiego. Para pobrała się w 2001 roku, ale ten związek nie przetrwał próby czasu.