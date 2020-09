Singiel ukazał się 16 września. Padają w nim bardzo wymowne słowa śpiewane przez Wronkę.

"Przysięgam ci", przed ludźmi, przed Bogiem zabrzmiało. "Obiecuję ci" okazało się, że to tak mało. Kochałaś na niby, mówiłaś "będziemy na zawsze szczęśliwi". Mieliśmy żyć razem, kochałem naiwny, wierzyłem zbyt długo. Ta miłość na niby nie trwała aż do śmierci (...) Miało być super, bo fajnie mieć wszystko, karierę, willę, może jeszcze dziecko. Cały czas uśmiech, pozy, makijaże, po co ci flesze? W końcu już kojarzę. Chyba nawet chwilę chciałaś być ze mną, ale byłaś gwiazdą, po prostu, nie żoną - brzmią śpiewane przez Wronkę słowa.

W piosence pada sugestia, że Mlynkova już z nim nie mieszka.

Odeszłaś, zabrałaś dwie lampy, fotel. Wspólne marzenia zamieniłaś na hotel - padają słowa.