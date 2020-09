9 lat temu Gienek Loska, który dotychczas grał głównie w bluesowych klubach i na ulicach polskich miast, postanowił nadać swojej twórczości rozpędu biorąc udział w popularnym muzycznym show "X Factor". Jego talent i autentyczność oczarowały nie tylko jurorów, ale także widzów, którzy zdecydowali o tym, że to właśnie on został zwycięzcą pierwszej edycji.

W trakcie programu Gienek należał do drużyny, którą opiekował się Czesław Mozil. Faworytem Kuby Wojewódzkiego był zaś jego podopieczny, Michał Szpak, który ostatecznie zajął 2. miejsce. Kuba nigdy nie ukrywał, że jego zdaniem programy typu "X Factor" to nie miejsce dla takich artystów, jak Loska. Niemniej jednak doceniał jego talent i życiową postawę.

W dniu ogłoszenia informacji o śmierci Gienka Loski, Wojewódzki na swoim profilu na Facebooku napisał:

Nigdy nie było nam po drodze.

Uważałem, że X Factor to nie był program dla niego.

Byłem pewny, że to nie jest świat dla niego.

Był wolnym człowiekiem.

I takim pozostał.

Tak go zapamiętam.

k.

Informację o śmierci Gienka Loski podała 10 września Polska Fundacja Muzyczna (PFM)

Wczoraj, 9 września 2020 r. w wieku 45 lat odszedł Gienek Loska, zmarł w domu swojej mamy, która się nim opiekowała od momentu, gdy będąc u niej w odwiedzinach, tuż przed powrotem do Polski, doznał rozległego wylewu. W dniu dzisiejszym Artysta zostanie pochowany na Białorusi, w Biełooziersku – jego rodzinnym mieście.