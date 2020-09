Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wróciła dyskusja na temat tego, czy lekcje religii powinny odbywać się w szkołach, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Choć są to zajęcia zupełnie dobrowolne i rodzice mogą w każdej chwili wypisać z nich swoją pociechę, zdarza się tak, że organizowane są w środku dnia zajęć i dzieci nieuczęszczające na religię muszą czekać w tym czasie na korytarzu albo w świetlicy.

Omenaa Mensah uważa, że to nie powinno tak wyglądać. Jej zdaniem lekcje religii, powinny odbywać się w przykościelnych salach, tak jak to miało miejsce przed laty:

Uważam i nie zmieniam zdania, że od kiedy religia zagościła w naszych szkołach wprowadziła więcej złego niż dobrego. Dlatego zamiast zajęć religii w szkole powinny być zajęcia z etyki bądź wychowania seksualnego. Religia powinna wrócić tam, gdzie jej miejsce, czyli przy kościołach. Ja pamiętam sama siebie, jak chodziłam do szkoły podstawowej, to zawsze po lekcjach były zajęcia z religii, szliśmy na plebanię i tam odbywały się zajęcia. To było bardzo sensowne.

Mensah uważa, że obecna sytuacja dyskryminuje dzieci, które nie chodzą na religię:

Natomiast wprowadzanie takiego przymusu i trochę dyskryminowanie tych dzieci, które nie chcą chodzić na religię, albo wprowadzenie czegoś takiego, że religia jest w środku dnia. I co taki mały człowiek ma zrobić? Ma 8 lat, nie chodzi z jakiś względów na religię, ma siedzieć na świetlicy? Specjalnie wkładają tę religię w środek zajęć. Niech będzie na początku albo na końcu. A najlepiej, jakby była przy kościele. - powiedziała prezenterka w rozmowie z jastrzabpost.pl

Zdanie Omeny Mensah podziela Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka kilka dni temu zamieściła na swoim Instagramie post, w którym między innymi zwróciła uwagę na to, że nad tym, co przekazywane jest dzieciom podczas lekcji religii w szkołach nie ma kontroli ani Ministerstwo Edukacji Narodowej ani dyrekcja szkoły. Rodzice zaś powinni mieć świadomość, że treści te mogą być sprzeczne z prawami człowieka, bądź zbliżone do agitacji politycznej.

Mam nadzieję, że kiedyś dożyję takiego momentu, że ta religia wróci do kościołów, a my w szkołach będziemy mieli szansę nauczyć się etyki czyli nauki o tym jak być etycznym, jak być dobrym, jak wyglądają inne religie świata. Mieć możliwość wyboru jako jednostka.