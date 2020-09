Od kiedy Mikołaj Pawlak przejął urząd Rzecznika Praw Dziecka zdarzyło mu się kilka wypowiedzi, które wzbudziły spore kontrowersje. Żadna jednak nie była tak szokująca, jak słowa, które padły dwa dni temu w rozmowie z Konradem Piaseckim:

Panie redaktorze, a czy Pan zagwarantuje, że wpuścimy edukatorów seksualnych do 20 tysięcy szkół i oni będą wprowadzali takie treści, jak chociażby w Poznaniu, gdzie wychwytują gdzieś dziecko rozchwiane, zaniedbane, i któremu dają ci edukatorzy jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć? Bez wiedzy jego rodziców i lekarzy!

Po tej wypowiedzi zarówno w mediach, jak i w Sejmie zawrzało. Posłowie opozycji domagają się usunięcia Mikołaja Pawlaka ze stanowiska Rzecznika Praw Dziecka. Ich zdanie podziela Dorota Zawadzka. Psycholożka znana z programu "Superniania" stworzyła petycję domagającą się odwołanie obecnego Rzecznika Praw Dziecka:

W związku z faktem, iż pan Mikołaj Pawlak nieustannie kompromituje jeden z najważniejszych urzędów w RP, urząd Rzecznika Praw Dziecka proszę o poparcie mojej petycji w sprawie odwołania go z tego zaszczytnego stanowiska.

Pan Pawlak został wybrany na to stanowisko z naruszeniem ustawy o rzeczniku praw dziecka, art. 1, pkt, 4 podpunkt 5 - brak wymaganego "co najmniej pięcioletniego doświadczenie w pracy z dziećmi lub na ich rzecz. Od 2011 do 2016 roku prowadził indywidualną praktykę adwokacką, jego specjalnością były sprawy rozwodowe.

W dość długim piśmie Zawadzka wymienia wcześniejsze wypowiedzi Mikołaja Palaka, które budzą wątpliwości w kwestii jego troski o ochronę praw dzieci:

Pan Pawlak różnicuje klaps od bicia, „trzeba rozróżnić, czym jest klaps, a czym bicie”, wypowiadając się publicznie, że klapsy nie są niczym złym. "Klaps nie zostawia wielkiego śladu".

Pan Pawlak gloryfikuje przemoc wobec dzieci powołując się na własny przykład "sam z estymą wspominam to, że dostałem od ojca w tyłek, po tym, jak oblałem nogę swojego brata denaturatem, a następnie ją podpaliłem", dając tym samym fatalny przykład wielu rodzicom.

Pan Pawlak mówi, że "idea LGBT jest sprzeczna z polskim rozumieniem patriotyzmu" - odbierając młodym ludziom ich wartości i godność. (...)

Pan Pawlak ma kompromitujące braki w wiedzy, gdyż edukację seksualną utożsamia z „seksualizowaniem dzieci”. "Nie chcemy, by dzieci dowiadywały się w szkole, że np. krowy są gwałcone, by dawały mleko". (...)

Pan Pawlak zastrzega też, że nie wolno mylić „smyrania dzieci” ze złym dotykiem. Bez komentarza.

Na zakończenie swojej petycji Dorota Zawadzka przypomniała, że w latach 2010 - 2018 pełniła funkcję społeczngo doradcy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka

Na obecną chwilę petycję Superniani podpisało ponad 22 tysiące osób.