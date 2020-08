Od czasu wybuchu epidemii koronawirusa, czyli od początku marca, w Polsce nie odbywają się muzyczne koncerty i festiwale. Muzycy narzekają, że obostrzenia pozbawiły ich nie tylko możliwości grania na żywo dla fanów, ale też w wielu przypadkach jedynego źródła zarobkowania.

Mimo pandemia wciąż jest w Polsce w rozkwicie, Telewizja Polska postanowiła zorganizować serię koncertów pod nazwą "Wakacyjna Trasa Dwójki". Jedną z największych gwiazd występujących na scenie jest Edyta Górniak.

Piosenkarka uświetniła swoim występem koncert w Świnoujściu. Po wykonaniu jednego ze swoich utworów, Górniak przerwała występ, by powiedzieć kilka słów do publiczności:

Drodzy Państwo, jak się czujecie? Ja jestem tak szczęśliwa i wdzięczna, że mogliśmy się zobaczyć, że mogliśmy chociaż przez chwilę, w tym przedziwnym, trudnym, pełnym wyzwań roku, mogliśmy siebie poczuć. Cokolwiek dookoła się nie dzieje w naszych życiach, to pamiętajcie, że mamy serce i zawsze można zajrzeć w to serce

Dalej Górniak nie kryjąc łez wzruszenia podziękowała TVP za możliwość występów na scenie:

Z tego miejsca chciałam powiedzieć, że jestem wdzięczna, prawdziwie wdzięczna telewizji publicznej, że odważyła się zorganizować tę trasę, żebyśmy my, artyści, mogli się z Wami spotkać i wesprzeć Was w tym trudnym czasie

Po chwili aplauzu gwiazda dodała:

Z tego miejsca chciałam powiedzieć, że śpiewam dla Państwa 30 lat i chcę, żebyście wiedzieli, że zawsze tak było, ale szczególnie teraz: zasypiam w sercu z Wami i budzę się, mając Was w sercu. Chcę, żebyście o tym pamiętali, cokolwiek będzie się działo, jesteście w moim sercu. Zawsze. I chociaż poprzez muzykę mogę państwa przytulić i chciałbym zrobić coś czego nie zrobiłam nigdy dotąd

Następnie Edyta zaprosiła na scenę Zenka Martyniuka:

Ale jako symbol tego, że zbyt wiele jest między nami granic, nie wyznaczajmy ich więcej niż musi ich być, zapraszam na scenę mojego nowego kolegę. Pan Zenon Martyniuk

Wakacyjna Trasa Dwójki to nie jedyny projekt, za który Edyta Górniak może dziękować TVP. Diva pojawi się także w roli jurorki w show "The Voice of Poland", a kilka dni temu uświetniła swoim występem konferencję ramówkową Telewizji Polskiej.