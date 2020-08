Antoni Pawlicki dotychczas niechętnie wypowiadał się w mediach na tematy związane z polityką. Aktor wolał trzymać się kwestii związanych ze swoją branżą, czyli filmem i serialem. W ostatnich dniach jednak Antonie postanowił skomentować to, co dzieje się w polskiej polityce i nie szczędził naszym parlamentarzystom ostrych słów:

Reklama

Kurr... Co się w tym kraju dzieje?? W końcu jest zgoda w sejmie! Najpierw w sprawie podwyżek o ponad 50% dla wszystkich polityków oraz dodatkowe miliony na partie polityczne i to kiedy??? Dzień po tym jak ogłoszono historycznie największy spadek polskiego pkb!!!! A potem wszyscy zgodnie olali raport Rzecznika Praw Obywatelskich. Podczas prezentacji raportu Bodnara o stanie praw człowieka w Polsce sejmowe ławy świeciły pustkami!!! Po obu stronach!!!! Skandal kurr....!!! Wszystkich was zwalniam!!!! #skandal #zaraz #wyjdę #na #ulice

Większość komentujących zgodziła się z Pawlickim, choć znalazły się także osoby, mające inne spojrzenie na tę sytuację:

Żałosne to jest zarabiane po 5 tyś za dzien pracy na planie! Rozbastwione towarzystwo wzajmnej adoracji - tacy z was celebryci..., większość koło szkoły aktorskiej nawet nie stała. - napisała jedna z internautek