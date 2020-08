Tomasz Kammel od dawna apeluje do swoich fanów o niebagatelizowanie zagrożenia związanego z pandemią koronawirusa. Po tym zaś, jak kilkoro polskich celebrytów zabłysnęło publicznie opowiadając z pełnym przekonaniem, iż pandemia to wymysł mediów i polityków, czy też deklarując, iż nigdy nie dadzą się zaszczepić na COVID-19, prezenter ostro skomentował te bzdury prosząc przedstawicieli show biznesu, by przestali się kompromitować.

Prezenter sam przestrzega zasad bezpieczeństwa mających na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia i tego samego wymaga od osób w swoim otoczeniu. W miniony weekend Tomasz Kammel prowadził muzyczną imprezę, podczas której musiał stanowczo wyegzekwować te standardy od menadżera jednego z zespołów disco polo. Mężczyźnie nie spodobała się stanowczość prezentera, dlatego pogroził mu donosem do zarządu. Całą sytuację Kammel opisał na swoim Instagramie:

Podczas wczorajszego Festiwalu Muzyki Tanecznej, gdy siedziałem w kulisach szykując zapowiedź kolejnego utworu, stanął nade mną manager jednego ze znanych zespołów disco polo. Miał maskę, ale opuszczoną na brodę i bardzo mętne oczy. Nachylił się i zaczął do mnie mówić kompletnie nie zachowując dystansu. Poprosiłem by założył maseczkę i odsunął się na bezpieczną odległość. Chwilę stał zaskoczony, po czym nachylił się jeszcze bliżej i zapytał czy jestem poważny, po czym stwierdził, że moja prośba jest głupia. Mimo wszystko poprosiłem, żeby nie nachylał się nade mną bez maseczki. Wtedy odstąpił i na odchodne powiedział „Wiesz co Kammel, ja o Tobie porozmawiam z zarządem”. Mądralo, możesz isć o mnie rozmawiać z każdym zarządem świata, ale pamiętaj, to są na ogół mądrzy ludzie. Nie ważne jak się nazywasz, i który zespół „reprezentujesz”. Gdy przeczytasz będziesz wiedział, że chodzi o Ciebie.

Być może nikt z Twoich bliskich i znajomych nie zachorował. Moi nie mieli tyle szcześcia.

Ciesz się i włącz myślenie, bo na spotkaniach z zarządem sprawna głowa sie przydaje. Wierz mi.

Fani w komentarzach pogratulowali Tomaszowi Kammelowi rozsądku i odwagi w konfrontacji z bezczelnym menadżerem.