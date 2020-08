O tym, że już jesienią będzie można zobaczyć ją w nowych odcinkach kultowego serialu TVP, Skrzynecka napisała na Instagramie:

Seriale wracają do pracy 👍🎥🎬🎞 na plan !!!

To BARDZO MIŁE ZAPROSZENIE 💙 Szanowni Państwo, z radością dołączam do Szanownej Ekipy Lekarzy szpitala w Leśnej Górze 💙🎞🎬🎥👍 w serialu "NA DOBRE I NA ZŁE" w roli Pani Docent Aliny Fisher z Kliniki w Californi, na zaproszenie Profesora Falkowicza 👍👍👍 W nowym sezonie serialu będziemy spotykać się przez wiele odcinków 💙🎬 Od 05:30 rano w pracy 👍👍👍 Scenariusz bardzo emocjonujący i wzruszający.

Do zobaczenia na ekranie już we wrześniowych odcinkach 779, 780 i wielu kolejnych 👍

Większość fanów pogratulowała aktorce i stwierdziła, że z niecierpliwością czeka na jej pojawienie się w szpitalu w Leśnej Górze. Jedna z internautek miała zaś odmienne zdanie na temat współpracy Skrzyneckiej z TVP:

Pani Kasiu gra Pani u wrogów narodu. Nie

Skrzynecka odpisała:

To jedynie dobry i lubiany serial. Moja praca zawodowa. Bez koneksji politycznych. Dalekam od taktownych.