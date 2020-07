Żona Michała Żebrowskiego zdradziła w swoim poście, że choć odlicza dni do swojego trzeciego porodu, to jest to dla niej już siódma ciąża. Oznacza to, że czterokrotnie musiała mierzyć się z trudnym doświadczeniem poronienia.

Reklama

Żebrowska zwróciła przy tym uwagę, że wszelkie pytania kierowane do kobiet odnośnie ciąży i posiadania dzieci są bardzo nietaktowne, bowiem nigdy nie wiemy, co dana osoba przeszła i czy nie ma za sobą traumatycznych przeżyć takich, jak poronienia właśnie, czy wielokrotnie, nieudane próby zajścia w ciążę.

Teraz do wywołanej przez Aleksandrę dyskusji włączyła się Agnieszka Hyży. Prezenterka ma 7-letnią córkę z poprzedniego małżeństwa. Za Grzegorza Hyżego wyszła 5 lat temu i jak na razie para nie doczekała się wspólnego potomstwa.

W swoim poście Agnieszka nawiązuje do wiadomości Aleksandry Żebrowskiej:

„Ktora to ciąża, który poród?”



@olazebrowska miała odwagę poruszyć temat, który dotyczy milionów i przez te same miliony jest unikany jak ognia 🤯. Z drugiej strony nie unikamy pytań i dociekań o plany powiększenia rodziny, które wprawiają w zakłopotanie odpytywanego i często powodują ścisk żołądka 🤬😢

Bo kto ma odwagę powiedzieć prawdę ❓

W przeciwieństwie do Żebrowskiej, Hyży nie zdradza, ile razy utraciła ciążę, jasno daje jednak do zrozumienia, że ma za sobą takie doświadczenia:

Nikt nie prowadzi statystyk dotyczących „nieudanych ciąż”, nikt nie liczy ile jest par, które latami próbują zrealizować swoje marzenie o byciu rodzicem.

Znam wszystkie te emocje i wiem jak często przeżywa się je w samotności. Wiem jak bywają niewygodne pytania, czasem nawet od najbliższych, a czasem od ludzi, których to kompletnie nie powinno interesować 💔...

Na koniec Agnieszka próbuje wesprzeć pary, które starają się o dziecko i napotykają na tej drodze problemy:

Mam nadzieję, że niektórym da to do myślenia, a czekającym i starającym się o Dziecko, da wiarę bo ...

NIE JESTEŚCIE SAMI‼️🙏

Pod postem Agnieszki Hyży pojawiło się wiele słów podziękowań od kobiet, które stykają się z tym problemem. Niektóre z fanek podzieliły się z prezenterką własnymi trudnymi doświadczeniami związanymi z walką o rodzicielstwo.