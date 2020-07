Nie angażuje się w polityczne spory i nie wypowiada po stronie żadnej z politycznych opcji. W wywiadzie dla dziennik.pl wyznała kiedyś, że sama miała kilka propozycji by wejść do świata polityki, z których jednak nigdy nie skorzystała. Gdyby jednak przyszła jej ochota na zawodową zamianę, najchętniej widziałaby siebie w roli ministra turystyki, promującego Polskę i polskie produkty poza granicami kraju.

Reklama

Z powodu tej zachowawczości w mówieniu o własnych politycznych poglądach, Magda Gessler zgromadziła bardzo pokaźne grono sympatyków, którzy śledzą jej poczynania w mediach społecznościowych. Ostatnio, z powodu małego żartu, gwiazda "Kuchennych rewolucji" naraziła się tej części swoich fanów, którzy wspierają Andrzeja Dudę.

Restauratorka odnosząc się bowiem do głośnej sprawy z telefonicznym żartem, którego ofiarą padł prezydent, zadrwiła z niego publikując zdjęcie z słuchawką przy uchu z podpisem: Halo ... Pałac Prezydencki?

Pod postem natychmiast rozpętała się burza. Fani przeciwni Andrzejowi Dudzie przyklasnęli swojej idolce gratulując jej poczucia humoru. Znalazło się jednak wielu internautów, którym żart Magdy Gessler nie przypadł do gustu:

Pani Magdo jest Pani koneserem kulinarnym i niech tak zostanie. Bardzo Panią lubię i cenię, ale do polityki nie powinna się Pani mieszać, a drwić w ten sposób z Prezydenta to już Pani nie przystoi. Nie ładnie Pani Magdo.

Oj oj Pani Magdo przeciąga Pani strunę to niebezpieczne a to działa samo słowo Prezydent Polski zobowiązuje do szacunku .Jest takie powiedzenie co dajesz to dostajesz

Nie Ładnie Pani Magdo Miałam Panią za porządną kobietę uwielbiałam oglądać 0ani program i Pani kibicować ale 5 lat nie powiedziała Pani złego słowa na PREZYDENTA A TERAZ SIE PANI ODMIENIŁO STRACIŁA PANI W MOICH OCZACH SZACUNEK DO SAMEJ SIEBIE .Wstydzę się za Panią

Słabe, widać za kim Pani stoi a kto stoi za Panią. Czas skończyć z tymi celebrytami, proszę dawać przykład a polityką zajmować się tylko w swoim domu. Traci pani bardzo dużo...

Czyżby pani kpiła z obecnej sytuacji, która miała wczoraj miejsce??? Bo do tego to chyba nawiązuję?! Wydaję mi się, że jest to brak szczunku do p. Andrzeja Dudy ze strony Pani...

Magda Gessler nie dała się jednak wciągnąć w dalsze dyskusje i nie odpowiadała na zaczepki fanów.