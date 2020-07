Największy na świecie fundusz inwestycyjny zarządzający prywatnymi aktywami Blackstone Group Inc., fundusze inwestycyjne Rabobanku i Orkila Capital, były prezes Starbucksa Howard Schultz i inni interesariusze zainwestowali w rozwój firmy Oatly, której właścicielami są bracia Rickard i Bjoern Oeste.

Reklama

Sektor spożywczy specjalizujący się w produktach pochodzenia roślinnego rośnie błyskawicznie ze względu na wzrost popularności diety wegetariańskiej i wegańskiej oraz modzie na ograniczanie spożycia mięsa ze względów zdrowotnych lub ekologicznych.

Restauracje i sieci typu fast-food, kawiarnie oferują coraz częściej nowe menu dla zwolenników diety roślinnej. Firma Oatly wykorzystuje ten trend i nawiązała współpracę w USA ze Starbucksem oraz innymi kawiarniami tego typu, którym dostarcza roślinne mleko. Spółka planuje teraz ekspansję w USA, Europie i Azji.

Zwolennikami diety wegetariańskiej czy wegańskiej są przede wszystkim millenialsi, którzy skłonni są płacić więcej za odpowiadające im produkty - pisze Reuters.

Na początku lipca rząd Kanady poinformował, że wspierając produkcję białek roślinnych liczy na to, że krajowym firmom uda się skorzystać z rosnącego popytu na wegeteriańskie alternatywy dla mięsa.

Premier Justin Trudeau podkreślił, zapowiadając pomoc federalną dla sektora produkującego proteiny na bazie roślin, że jest to „szybko rosnąca branża”.

Eksperci oceniają, że trend do przechodzenia na dietę wegańską i wegetariańską będzie się umacniał, ponieważ większość jego zwolenników w Kanadzie to osoby poniżej 35. roku życia, a zatem, że liczba osób niejedzących mięsa może rosnąć, bo młodzi ludzie swoje dzieci przyzwyczają do diety bezmięsnej.

Reuters pisze, że miarą popularności firm produkujących wegańskie lub wegetariańskie produkty jest fakt, że kalifornijski producent mleka migdałowego Califia Farms pozyskał w tym roku fundusze rozwojowe rzędu 250 mld dol.