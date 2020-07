Wygrana Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich wzbudziła duży niepokój w osobach LGBT. W ostatnich tygodniach kampanii obecnie urzędujący prezydent rozpętał bowiem nagonkę na mniejszości seksualne, która zdaniem niektórych może mieć swój dalszy ciąg podczas kolejnych 5 lat jego prezydentury.

Cześć mamusiu.. Mamo, nie bój się o mnie, bo ja sobie poradzę, wiesz, że sobie zawsze radziłem, niezależnie od tego, jaka była władza, poradzę sobie i tym razem. Nie to jest dla mnie najbardziej przerażające. Najbardziej przerażające jest dla mnie to, że dziś obudziłem się w kraju, w którym lepiej być pijanym pedofilem, bo dostaniesz ułaskawienie od prezydenta, niż gejem, niż kimś, kto kocha. To jest najstraszniejsze, mamo.

Qczaj nawiązał tu do sprawy ułaskawienia przez prezydenta pedofila. Mężczyzna co prawda odbył karę więzienia w całości, ale Andrzej Duda zniósł nałożony przez sąd nakaz zbliżania się do ofiar. Swoją decyzję tłumaczył tym, iż o ułaskawienie prosiły same ofiary, które przebaczyły już swojemu oprawcy i chcą mieszkać z nim pod jednym dachem. Duda dodał także, że jest to "sprawa rodzinna", której nie powinny roztrząsać media. Te zaś dotarły do dokumentów, z których wynikało, że konkubina i córka skazanego zupełnie nie radziły sobie finansowo, a mężczyzna był jedynym żywicielem rodziny. Wobec braku jakiegokolwiek wsparcia od rządu, wystąpiły o zniesienie zakazu zbliżania się.

Sztab wyborczy oraz zwolennicy Andrzeja Dudy nie widzieli w ułaskawieniu przez prezydenta pedofila niczego złego. Z jedną z takich osób Qczaj wdał się w dyskusję w mediach społecznościowych:

Na moje oburzenie, że Duda jest moim prezydentem i ułaskawił pedofila, dostaję odpowiedź od matki: "Jakiego pedofila ułaskawił, po co powielać takie głupoty, facet odbył karę i jego rodzina poprosiła o zniesienie zakazu zbliżania się, bo im pomaga finansowo. Chcą normalnie się kontaktować". Rozumiesz mamo? To jest przerażające, bo baba ma dwójkę dzieci. I kazałem jej sobie wyobrazić, jak jakiś facet, albo ich ojciec, wkłada im ręce w gacie, gwałci je i bije po twarzy, czy sobie wyobraża wybaczyć takiemu chłopu.

Qczaj, który kilka miesięcy temu opowiedział o tym, jakie piekło przeszedł w dzieciństwie, kiedy był ofiarą pedofila, przyjaciela rodziny, zareagował na tę sprawę bardzo emocjonalnie i źle przyjął fakt, że Andrzej Duda, który w swojej kampanii mówił, że "LGBT to nie ludzie, tylko ideologia", a jednocześnie okazał akt łaski wobec mężczyzny, który gwałcił swoją córkę, ponownie został wybrany na prezydenta Polski:

Nie da się wybaczyć komuś, kto zrobił krzywdę dziecku. To, co one czują, to jest nienawiść do siebie na całe życie. A ktoś pisze o tym, że to jest spoko? Postanowiłem udostępnić to nagranie, żeby pokazać, jak czują się niektóre osoby, jak czuje się w tym kraju człowiek, który był zgwałcony przez pedofila, i który k**wa idzie na terapię, żeby każdego dnia radzić sobie z życiem. To jest przegrana - zakończył.