Przed I turą wyborów Kuba opublikował apel do młodych ludzi, który miał zachęcić ich do oddania głosów. Tym razem dziennikarz postanowił odnieść się do wypowiedzi obecnie urzędującego prezydenta i przedstawić wizję Polski, jaka jego zdaniem czeka nas po ponownym zwycięstwie Andrzeja Dudy:

Jestem za Polską, w której nikt się nie będzie szczepił na cokolwiek, bo nie.

Jestem za Polską, w której LGBT powinno być rozwiązane i wyleczone. Albo odwrotnie.

Jestem za Polską, w której elita, warszawka i celebryci to określenia które powinny zastąpić takie słowa jak chuj, kurwa i jeszcze jakieś gorsze.

Jestem za Polską, w której byle kto nie powinien zadawać pytań prezydentowi, bo przecież może nie znać odpowiedzi.

Jestem za Polską, w której premier odwołuje wszystkie choroby, a jak trzeba będzie to nawet Kazika z Listy Przebojów.

Jestem za Polską, w której każdy kto nie chce być w Unii Europejskiej to może sobie wyjść.

Jestem za Polską, która będzie przyjmowała uchodźców, ale tylko urodzonych w Polsce.

Jestem za Polską, która wcale nie uważa, że ta planeta została zgwałcona i wydymana.

Bo mamy węgla tyle, że spokojnie możemy sobie za ten węgiel kupić węgiel za granicą.

Jestem za Polską, w której prezydent może mówić sobie to co chce a nie to co wie.

Jestem za Polską, która nie będzie miała żadnej granicy z Niemcami, bo przyjadą i nam wybiorą prezydenta.

Jestem za Polską, w której edukacja seksualna powinna być karana śmiercią albo nawet jeszcze czymś bardziej dotkliwym.

Jestem za Polską, w której mieszkańcy wsi, emeryci oraz ci z wykształceniem podstawowym powinni wyznaczać cywilizacyjne standardy nowym pokoleniom.

No i jeszcze ci z Końskich.

Nawet jeśli Boniek zmienił zdanie.

Jestem za Polską, w której Joachim Brudziński wygrywa Top Model, bo wtedy Polska będzie najpiękniejsza.

Jestem za Polską, w której masturbacji będą uczone tylko dzieci tych z Platformy Obywatelskiej.

Aaaa i Biedroń. Choć on to pewnie już umie.

Generalnie jestem za Polską, której połowa nie powinna ukrywać, że ma ochotę przypierdolić tej drugiej.

Dlatego idę głosować!

Swoje słowa Wojewódzki zilustrował zdjęciem Stanisława Barei. W komentarzach zaś rozpętała się gorąca dyskusja polityczna, bowiem wśród osób obserwujących Kubę są zarówno wyborcy Rafała Trzaskowskiego, jak i Andrzeja Dudy.