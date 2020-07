Zarówno Kayah, jak i Rafał Trzaskowski są rdzennymi warszawiakami i jak się okazuje, chodzili do tej samej szkoły podstawowej. Wokalistka nie pamięta jednak kandydata na prezydenta z uczniowskich czasów, za to po raz pierwszy spotkała się z nim twarzą w twarz niecałe 2 lata temu:

Przyszedł wraz z Rodziną na mój świąteczny koncert, po którym podeszli do mnie, by pogratulować występu i złożyć świąteczne życzenia.

Pojawili się bez obstawy, a jego wizyta obyła się bez anonsu służb specjalnych, choć był już włodarzem stołecznego miasta.

Pomyślałam wtedy, że jako osoba na państwowym stanowisku, wciąż potrafi być zwykłym człowiekiem, normalnym obywatelem, bez manii wielkości i strachu przed ludźmi.

Stanęła przede mną zwykła, ciepła, miła i serdeczna rodzina.

Jako że ja, niezależnie od zawodu jaki wykonuję, czuję się w pełni obywatelką, postanowiłam wytłumaczyć Wam Kochani, dlaczego w najbliższą niedzielę będę głosować właśnie na niego, jako mojego Prezydenta.

W dalszej części posta Kayah wymieniła kilka powodów, dla których odda swój głos na Rafała Trzaskowskiego. Artystka uważa, że przyszedł czas na prezydenta, który nie będzie dzielił Polaków na lepszych i gorszych, któremu nie są obojętne prawa kobiet, który potrafi podejmować samodzielne decyzje, dla którego ekologia i europejska wspólnota są ważne. Kayah ma także nadzieję, że Małgorzata Trzaskowska będzie pierwszą damą zabierającą głos w ważnych tematach. Na koniec zaś napisała:

Akurat w tym wypadku zgadzam się ze słowami prezesa Kaczyńskiego, który już 10 lat temu bardzo słusznie mówił, że pełnia władzy w rękach jednej partii to zagrożenie dla demokracji

Nie wszystkim fanom spodobała się ta polityczna deklaracja gwiazdy:

No i muszę zrobić „unfollow” a szkoda bo bardzo Panią ceniłem jako artystkę od zawsze. Rozumiem, że jest pandemia i nie ma jak zarobić ale sprzedawać się za garść srebrników po takiej imponującej karierze? Ludzie wiedzą, że takie posty za darmo sie nie generują. Nieładnie.... Glosowac moze Pani na kogo chce ale mowic ludowi na kogo ma glosowac. Brrr... Świat się kończy! Czekam na nową płytę a tym czasem przestaje obserwować na Insta. - napisał oburzony internauta

Kayah odpowiedziała:

mój drogi, gdybyś doczytał do końca, wiedziałbyś że namawiam jedynie do wzięcia udziału w wyborach, bez względu na to czy podzielasz moje poglądy, czy nie. A prawo do wyrażenia własnych opinii mam takie samo jak Ty do nie obserwowania mojego profilu. Ściskam

Większość fanów artystki wyraziło jednak w komentarzach chęć oddania głosów na Rafała Trzaskowskiego. W tym gronie znalazły się także Ola Żebrowska i Ania Wyszkoni.