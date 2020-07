Wobec Agaty Dudy często padały zarzuty o brak zaangażowania w ważne tematy społeczne, w tym dotyczące kobiet. Czy Małgorzata Trzaskowska byłaby bardziej wyrazistą i udzielającą się społecznie pierwszą damą?

Maja Ostaszewska i Anja Rubik nie mają co do tego wątpliwości. Aktorka i modelka zostały przez żonę kandydata na prezydenta zaproszone do udziału w wyzwaniu #wierzewPolskę. Akcja polega na nagraniu wideo, w którym opowiada się o tym, w jaką Polskę się wierzy.

Obie gwiazdy ochoczo odpowiedziały na tę inicjatywę, nie szczędząc przy tym Małgorzacie Trzaskowskiej ciepłych słów:

wspaniała inicjatywa! Dziękuję za zaproszenie!!! Jest mi szczególnie miło bo wierzę w taką pierwszą damę 🙌💕🌹 - napisała Ostaszewska pod postem Trzaskowskiej. W swoim wideo zaś powiedziała, w jaką Polskę wierzy:

Wierzę w Polskę, w której się lubimy, w której nikt nie wmawia nam, że to, że inaczej żyjemy, w co innego wierzymy, jest powodem, żebyśmy zwalczali się nawzajem. W Polskę, w której nikt nie boi się ani wykluczenia, ani wyśmiewania. W Polskę, w której nie dostaję maili ze szkoły z informacją, że moje dzieci nie wyjdą tego dnia na podwórko, bo jest tak silne stężenie smogu. W Polskę, w której przede wszystkim sadzi się, a nie wycina drzewa. Wierzę w Polskę, w której mamy sprawiedliwy i równy dostęp do opieki zdrowotnej. W Polskę, w której jest oczywiste, że kobiety wiedzą, co robią i mają równe prawa z mężczyznami. Wierzę w końcu w Polskę, w której robimy wszystko, żeby przeciwdziałać znęcaniu się nad zwierzętami i wprowadzamy systemowe rozwiązania i wierzę, że to wszystko jest możliwe, bo to zależy od nas

Podobnego zdania na temat Małgorzaty Trzaskowskiej w roli pierwszej damy jest Anja Rubik:

Kobieta, która ma głos! Jestem pewna, że jeśli zostanie pierwszą damą to zrobi dużo dobrego!!!

W swojej odpowiedzi na wyzwanie żony prezydenta Warszawy, modelka powiedziała:

Wierzę w Polskę bez strachu, wierzę w Polskę zjednoczoną, w której wszyscy Polacy się wspierają. Wierzę w Polskę, w której mamy szacunek do naszej przyrody, pięknej przyrody i walczymy o czyste, zdrowe powietrze i przede wszystkim wierzę w Polskę, w której kochamy wolność, a się jej nie boimy