Aktorka w wielu wywiadach podkreśla, że jest dumna z tego, że jest Polką i dużą wagę przykłada do tego, by jej syn Henry znał polską kulturę i tradycję, dlatego kiedy tylko może, zabiera go w swoje rodzinne strony.

Ostatnio Alicja zamieściła na swoim Instagramie wideo, w którym nakłania rodaków do wzięcia udziału w wyborach prezydenckich:

Teraz, gdy świat stawia przed nami tak trudne wyzwania, nasz głos liczy się najbardziej. Spełnijmy zatem nasz obywatelski obowiązek i zagłosujmy w naszym kraju 28 czerwca, oraz w Ameryce Południowej i Północnej 27 czerwca. Głosujemy!

W komentarz fani próbowali sprowokować Alicję Bachledę-Curuś, by zdradziła, na kogo oddała swój głos, aktorka jednak nie wdała się w żadną z takich dyskusji.