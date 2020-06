Produkcja, która pojawiła się na oficjalnym facebookowym profilu obecnego prezydenta mocno uderza w Rafała Trzaskowskiego. Pod ogólnym hasłem #rafałniekłam pokazano zlepek wystąpień przeciwnika Andrzeja Dudy opatrzonych komentarzami lektora w stylu: "Masz reputację leniuszka" czy "Jedyne, co Polska od ciebie dostała, to rozwożone, toksyczne szambo".

Spot spotkał się z szeroką krytyką, a wśród osób oburzonych tym, jak o swoim rywalu wypowiada się obecny prezydent znalazła się Maffashion. Blogerka na swoim Instagramie opublikowała wideo, w którym komentuje produkcję dziecinną i amatorską:

Właśnie zobaczyłam na Facebooku u Andrzeja Dudy najnowszy spot. Na początku pomyślałam, że to jakiś włam, mem. Nie dowierzam, że to się dzieje na profilu obecnego - jeszcze - prezydenta. W moim odbiorze owy materiał nosi znamiona typowego hejterskiego nagrania, amatorskiego, dziecinnego. Zamiast stworzyć materiał, który mówi o wartościowych rzeczach, o tym co pan prezydent zrobi... Nie wiem, kto na to wpadł.

Julia zwraca uwagę na to, że choć w naszym kraju wiele mówi się o szkodliwości hejtu, sam prezydent Polski daje przykład tego, jak hejtować swego przeciwnika:

Dodam, że nie chodzi o to, na kogo ja głosuję, bo niezależnie na kogo by to było nagrane, to jest to żenujące. Traktuję ten materiał jako kpinę z ludzi, którzy pójdą głosować. Nie wierzę, że na oficjalnym profilu jeszcze prezydenta taki bubel się pojawił. Ja wiem, że hejt jest wszędzie, ale jak można dawać taki zły przykład i jak to może wychodzić z góry? To jest pokazywanie, jak się hejtuje i to jest przyzwolenie i to wychodzi od głowy państwa. To mnie przeraża i wk***ia. Dla mnie to jest sztandarowy przykład hejterskiego nagrania, dissu na drugiego człowieka. Ten post jest wyróżniony u góry strony, więc sztab pana prezydenta jest dumny z tego materiału. WOW.

Wydaje nam się, że Maffashion raczej nie zamierza oddać swojego głosu na Andrzeja Dudę.