Prawda jest taka, że gdyby nie Geje to nie miałabym na tym świecie ani jednego prawdziwego przyjaciela 😜 Wspieram Was kochani zawsze, nie tylko w tym trudnym dla Was czasie ❤️ #ludzie #społeczeństwo #tolerance #people #rodzina #prawda #dobro #piekno #cierpienie #love - czytamy we wpisie na Facebooku Anny Jurksztowicz.

Piosenkarka odniosła się do ostatnich wypowiedzi polityków odnośnie LGBT..

W sobotę prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Brzegu powiedział, że "próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie. A to jest po prostu ideologia". Najlepszym dowodem na to, że jest to ideologia, jest to, że część osób, które mają preferencje homoseksualne, nie utożsamia się z tym ruchem i ideologią - dodał.

Z kolei poseł PiS Przemysław Czarnek w TVP Info powiedział: Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem, brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, czy o jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją.