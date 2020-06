Patricia Kazadi to znana prezenterka, aktorka i piosenkarka z wieloletnim doświadczeniem scenicznym i telewizyjnym.

W jednym z wywiadów opowiedziała o swojej największej wpadce na wizji.

To był moment, kiedy kichnęłam w trakcie "You Can Dance" na żywo - powiedziała.

Kinga Rusin i Michał Piróg schowali się ze śmiechu pod stół. To było mega zabawne i urocze. Bardzo miło to wspominam - dodała.