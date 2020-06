Rodzina Lewandowskich powiększyła się nieco ponad miesiąc temu. Laura zdążyła już pojawić się w mediach społecznościowych rodziców. I choć do tej pory, obydwoje ani razu nie pokazali jej twarzy, wrzucają do sieci zdjęcia, na których co nieco można zobaczyć.

Tak jest i tym razem. Lewandowska po drugim porodzie szybko wróciła na salę treningową. W piątkowym poranek postanowiła poćwiczyć ze swoją młodszą latoroślą. Na instastroy pokazała córkę ubraną w sukienkę z nadrukiem wisienek.

Laurka dzisiaj kibicuje mamie podczas stretchingu – napisała pod zdjęciem.