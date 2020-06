W czwartek wieczorem, podczas debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec Łukasza Szumowskiego, głos zabrała Barbara Nowacka. Posłanka opozycji w ostrych słowach podsumowała ministra zdrowia. W trakcie jej wystąpienia prezes PiS Jarosław Kaczyński nazwał posłów opozycji "chamską hołotą".

Słowa Kaczyńskiego odbiły się szerokim echem, a niektórzy obywatele poczuli się nimi mocno dotknięci. Mateusz Damięcki wystosował do prezesa PiS odezwę na Facebooku. Aktor uważa, że polityk okazał w ten sposób pogardę obywatelom, którym powinien służyć:

#Terazalbonigdy. Już bardziej chyba nie można okazać pogardy wobec człowieka, na rzecz którego powinien pracować zarówno rząd, jak i parlament. Wobec obywatela, Polaka, wyborcy. Wobec mnie. Panie Kaczyński, nie zna mnie pan, a mówi o mnie takie słowa? To przecież pan dla mnie jest, a nie ja dla pana, to przecież ja pana ze swoich podatków opłacam. Proszę się ze mną spotkać i powiedzieć mi w prosto w twarz to wszystko co pan wczoraj mówił w sejmie, budynku, do którego chodziłem jako dziecko, a przewodniczka wycieczki przekonywała mnie, że to jest miejsce symbolizujące naszą wolność, demokrację, poszanowanie obywateli, symbol zwycięstwa nad autorytarnym reżimem. A ja wierzę tamtej Pani przewodniczce. Sejm nadal jest wielkim symbolem najwyższych wartości dla mnie jako obywatela. Swoim zachowaniem udowodnił pan, że nie pasuje pan do tego miejsca.

Damięcki jest przekonany, że Jarosław Kaczyński powinien przeprosić za swoje słowa osobiście, zarówno jego, jak i jego rodzinę:

Domagam się przeprosin. Proszę napisać do mnie na priv. Daję panu 24 godziny. Jeśli nie przeprosi pan mojej żony, moich rodziców, mnie i moich wszystkich krewnych i krewnych mojej żony, jeżeli nie przeprosi pan Frania, mojego syna - obiecuję panu, że nie spocznę w dążeniu do usunięcia pana z życia politycznego mojego kraju. Popełnił pan wiele błędów. Ale ten jest jest niewybaczalny. Okazał pan pogardę wobec mojego dziecka. Tknął pan Frania. I będzie to pana bardzo, bardzo drogo kosztowało. 24 godziny. Odliczanie rozpoczęte. Mateusz Damięcki

W komentarzach opinie są bardzo podzielone. Niektórzy internauci uznali, że aktor mocno przesadził, inni zaś przyznali mu rację i stwierdzili, że również poczuli się obrażeni słowami prezesa PiS.