Wczoraj na swoim Instagramie Małgorzata Rozenek pokazała zdjęcia swojego najstarszego syna Stasia z pięknym urodzinowym tortem

14 lat temu urodziłam swojego pierwszego syna Stasia 😁 jaka ja byłam przejęta😁 mimo tego, że miałam pomoc Mamy, to byłam pełna wątpliwości i strachu 🤷‍♀️ pierwsze dziecko to zawsze ogromna rewolucja i zmiana, nawet tak wyczekana❤️ Stanisław to wyjątkowe dziecko: uzdolnione artystycznie, mające swoje zdanie, wrażliwe i bardzo mądre😍to on sprawił, że pokochałam macierzyństwo ❤️ na tyle, że dziś odliczam chwile do porodu 3! syna💪 😂 nie wiem kiedy te 14 lat minęło 😁 @s_rozenek świat stoi przed Tobą otworem 💥🎈❤️😘 - napisała celebrytka

Fani zauważyli wówczas, że to już kolejne urodziny w rodzinie Majdanów w przeciągu kilku tygodni:

Ojej ciągle urodzinki u Was Pani Małgosiu 🎊 Imprezowy maj i czerwiec u Państwa się zapowiada co roku.

najpierw mąż, później młodszy syn, potem ja, później starszy syn, teraz kolej na najmłodszego, później moja mama, następnie mój tata, krótka przerwa i mój brat 😅 ufff i byle do Gwiazdki😂😂😂😂 - odpisała Małgorzata

Kiedy jednak z fanek zauważyła, że urodziny w tym samym czasie to fajny zbieg okoliczności, Rozenek odpisała:

a daj spokoj🤦‍♀️😂 wiesz jak to trzeba budżetowo spiąć?

Zapytana zaś o to, jak to możliwe, że udaje jej się tak precyzyjnie celować z narodzinami kolejnych synów, odparła:

Nasz doktor stwierdził, że ja mam wtedy po prostu okno pogodowe

I teraz ja mogę w końcu spokojnie rodzić. Bo mi bardzo zależało, żeby być na urodzinach synów. Udało się -