Edyta Górniak, Doda, Ivan Komarenko, Wiola Kołakowska, Baron, a ostatnio także windsurfer Wojciech Brzozowski są przekonani, że pandemia koronawirusa nie istnieje, a zwykli ludzie są manipulowani przez media, lekarzy i możnych tego świata. I choć każdy ma prawo do własnych przekonań, to już szerzenie takich "mądrości" publicznie i na przykład podważanie zasadności szczepień, mogą powodować duże szkody społeczne. Zaskakująca jest także wiara celebrytów we własną wiedzę medyczną, czego przykładem może być Edyta Górniak, która zapraszała ministra zdrowia, doktora nauk medycznych Łukasza Szumowskiego do debaty na temat szczepień. Piosenkarka wyraziła nadzieję, że podczas takiej dyskusji uda jej się przekonać go do zmiany zdania.

Na szczęście są też w polskim show biznesie osoby, które nie dały się ponieść fali teorii spiskowych i apelują do swoich fanów, by zamiast celebrytów, w kwestii zdrowia słuchali ekspertów. Do tego grona zaliczają się Karolina Korwin Piotrowska, Michał Piróg. Hanna Lis, Marcelina Zawadzka czy Katarzyna Bosacka.

Teraz głosem rozsądku wykazał się również Tomasz Kammel. Prezenter TVP na swoim Instagramie wystosował apel do celebrytów, którzy wypowiadają się publicznie na temat pandemii:

Do wszystkich znanych i cenionych za swe aktorstwo, pływanie, śpiewanie

Pamiętajcie, że skądkolwiek Covid się wziął, nie ma jeszcze na niego lekarstwa. Opowiadanie, że 250 tysięcy zgonów to nic, bo grypa zbiera większe żniwo jest głupotą.

Pamiętajcie, chodzi przede wszystkim o dwie sprawy:

1. Ochrona osób starszych i chorych.

2. Niezatkanie systemu opieki zdrowotnej.

Ad.1 większość przejdzie Covid bezobjawowo, jeśli w ogóle. Zagrożeni są seniorzy, którzy „i tak chorują, i umierają ze starości”. To prawda, ALE:

Kto dał Wam, kto dał mi prawo do decydowania o długości ich życia? Nikt.

Ad 2 Wprowadzacie degrengoladę, pożywkę dla pandemii strachu. Ludzie z obawy przed zakażeniem zaprzestają np. terapii nowotworowych i bez sensu umierają przedwcześnie. Albo z drugiej strony - jeśli szpitale zatkają się przez Covid, „bo przecież go nie ma”- będą umierać na chociażby zapalenie wyrostka, bo ich nigdzie nie przyjmą.

Kammel radzi sławnym kolegom, by zweryfikowali swoją wiedzę w naukowych źródłach walczących z pseudonauką i teoriami spiskowymi:

Jurgen Klopp, trener piłkarski zapytany o Covid odpowiedział dziennikarzowi „Dlaczego pytasz o to trenera piłkarskiego? Pytaj ludzi, którzy znają się na sprawie”. Może warto wziąć przykład?

Nikomu nie odbieram prawa głosu, ale proszę znanych z mediów. Zanim otworzycie usta, odpowiedzcie sobie sami czy macie naukową wiedzę, by zajmować stanowisko?

Czy zanim opowiecie na forum o światowym spisku odwiedzacie chociaż jedną stronę weryfikującą fake newsy?

Bo jeśli tego nie robicie, kompromitujecie się na całej linii.

Posłuchajcie starej prawdy: „reputację buduje się 20 lat, a rujnuje 5 min.”

Przemyślcie to zanim rzucicie komuś w twarz, że jest np. opłaconym lekarzem.

NIe można doprowadzić do dzielenia ludzi na bardziej lub mniej zdatnych do leczenia, ze względu na wiek, stan zdrowia itp. To zakrawa na holocaust i eugenikę razem wzięte. Dlatego Szanowni, róbcie to, co umiecie najlepiej i za co ludzie Was szanują - pięknie śpiewajcie, kreujcie role, czy zdobywajcie sportowe medale olimpijskie.

A wszyscy zajmijmy się tym, o co chodzi najbardziej - dbajmy o siebie nawzajem, szczególnie o tych mniej zdrowych, nie tak już młodych i sprawnych.

Zdrowia życzę, nam wszystkim!

#koronawirus #fakenews #celebrity #enough

Czy któraś z głoszących teoria spiskowe gwiazd zdecyduje się odpowiedzieć Tomaszowi Kammelowi?