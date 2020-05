W TVP trwają przygotowania do powrotu na antenę formatu "Europa da się lubić" z tą różnicą, iż w nowej wersji będzie on skupiał się na Ameryce. Prowadzącą "Ameryka da się lubić" została Ida Nowakowska. Cały pomysł powrotu do formatu sprzed lat nie spodobał się jego dawnej, wieloletniej prowadzącej, Monice Zamachowskiej.

Już kilka miesięcy temu, dziennikarka stwierdziła, że to ze strony stacji polityczna zagrywka i próba przypodobania się Donaldowi Trumpowi. Nawoływała przy tym swoich amerykańskich znajomych, by nie brali w tej produkcji udziału.

Niechęć Zamachowskiej skomentowała Ida Nowakowska. Tancerka nazwała postawę starszej koleżanki "nie amerykańską" i stwierdziła, że nie mieści jej się w głowie nawoływanie do bojkotu programu tylko dlatego, że się go nie prowadzi.

W końcu Zamachowska postanowiła raz jeszcze skomentować całą aferę i na swoim Instagramie napisała:

Moi Drodzy, ponieważ za tydzień rusza produkcja programu „Ameryka da się lubić”, pomyślałam że to dobry moment, żeby odnieść się do kolejnej fali bzdurnych pseudonewsów na mój temat. Wytrzymacie proszę.

Po pierwsze, nie jestem zgorzkniała. Kochałam moją pracę przy „Europa da się lubić”. To był wspaniały show, który w znacznej mierze przyczynił się do zmiany postrzegania mieszkańców Europy Zachodniej w moim kraju. Był emitowany przez 6 lat przy widowni dochodzącej do 7 milionów osób. Myślę, że mogę powiedzieć, że wychował całe pokolenie mądrych, odważnych i otwartych Polaków. Jestem całkowicie usatysfakcjonowana moimi „pięcioma minutami sławy”.

Dalej Zamachowska uderza w swojego byłego pracodawcę:

Po drugie, TVP może sobie robić, co im przyjdzie do głowy, kto bogatemu zabroni? Nie rozumiem tylko, dlaczego reżyser Leszek Kumański, który wpadł na genialny pomysł odgrzania kotleta, osoba znana z kreatywności i chęci zmiany, również w zakresie własnego światopoglądu, nie wpadnie na nowy pomysł misyjnego show, który spełniłby jego ambicje i oczekiwania finansowe? Podobno dwa razy do tej samej wody się nie wchodzi...

Po trzecie w końcu, ja wiem, że TVP się wyżywi, a niektórzy artyści po prostu nie mogą umrzeć z głodu, pandemia czy nie. Ale serio? Teraz? Gdy zakręcono kurek z finansowaniem dla wszystkich instytucji kultury do końca roku, gdy kultura w tym kraju zdycha, wy będziecie pląsać w tv za pieniądze, które powinna dostać polska onkologia?

Na zakończenie dziennikarka deklaruje, że to ostatni raz, kiedy komentuje tę sprawę:

Ostatnio jeden pan na moim IG wypomniał mi, że jestem tylko głupią blondi, która nie powinna wypowiadać się w sprawach innych, niż pieski, kotki, gotowanie i makijaż. No cóż, pewnie ma rację. Dlatego to ostatnie moje słowo w tej sprawie.

Fani Moniki Zamachowskiej nie zawiedli i w komentarzach zapewnili ją, że program "Europa da się lubić", którego była prowadzącą był ciekawy i wartościowy, a ona świetnie sprawdzała sie w swojej roli.